Муж Заворотнюк лишился работы: семья оказалась на краю финансовой пропасти

Поклонники бьют тревогу

Судьба знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк очень тревожит ее преданных почитателей. Как известно, вот уже несколько лет "главная няня страны" борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Забота о любимой супруге полностью легла на плечи мужа Анастасии, фигуриста Петра Чернышева. Однако выяснилось, что у спортсмена начались серьезные проблемы.



По имеющейся информации, главную основу доходов кормильца семьи составляют заработки с ледовых шоу, которые организует его близкая подруга Татьяна Навка. Однако в новом ледовом спектакле место Чернышеву отчего-то не нашлось. Из-за этого поклонники звездного семейства очень обеспокоены.



Фанаты обратили внимание, что в новой программе "Спящая красавица. Легенда двух королевств" мужа Заворотнюк нет, однако будет выступать сама Навка, Камила Валиева, Софья Синицына и Никита Кацалапов. Эту программу будут показывать в течение летних месяцев в Сочи. Очевидно, что гонорары артистов будут весьма внушительными.



Поклонники считают, что лишившись какого источника доходов, Чернышев вместе со всем семейством может оказаться на краю финансовой пропасти. Впрочем, некоторые полагают, что Петр сам отказался от работы, так как состояние Анастасии могло резко ухудшиться. Любящий муж хочет быть рядом с дорогой сердцу женщиной.

