Макаревичу* указали место после грубых оскорблений в адрес россиян

Макаревичу* указали место после грубых оскорблений в адрес россиян
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Хамство певца многих раздражает

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

Популярный российский исполнитель Андрей Макаревич* в свое время пользовался бесконечной любовью и уважением зрителя. Однако на фоне последних событий артист решил расплеваться с родным государством и его жителями. Грубое оскорбление со стороны артиста в адрес россиян задело знаменитого телеведущего Отара Кушанашвили.

Журналист отметил, что его очень удивляют российские знаменитости, которые по какой-то причине повально решили броситься в политику. Отар указал Макаревичу* и его единомышленникам их место в этом мире. Кушанашвили напомнил, что юмористам, певцам и актерам стоит заниматься творчеством, а не играть в большую политику.

Острое негодование у телеведущего вызвало заявление Макаревича*, в котором он сравнил жителей нашей страны с экскрементами. Отар напомнил, что за время своей карьеры в России Андрей успел сколотить огромное состояние и живет на широкую ногу исключительно благодаря любви российского зрителя.

Кроме того, Кушанашвили даже предоставил перечень владений певца, которые остались в нашей стране. В частности, речь идет об элитной квартире в центре Белокаменной, загородном особняке и дорогих машинах.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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