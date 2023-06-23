Смелая Михалкова показала пышную грудь и крепкие бедра: откровенное фото

Красотка похвасталась шикарной фигурой

Знаменитая российская артистка Юлия Михалкова в последнее время все чаще радует публику пикантными снимками. Девушка внимательно следит за своей фигурой и с большим удовольствием хвастается результатами изнурительных спортивных тренировок. На этот раз красотка устроила горячее дефиле в нижнем белье.



Девушка надела красивое кружевное белье черного цвета. В таком виде красотка предстала перед восхищенной публикой. Михалкова изящно прошлась по квартире, красиво двигая бедрами.





Идеальные формы знаменитости заставили поклонников замереть от восторга. В комментариях люди поражаются, как Михалковой удается сохранять такой цветущий вид. Бывшая звезда популярного проекта "Уральские пельмени" может дать фору даже молодым девушкам.

"Какая красотка", "Юлия очень горячая женщина", "Вот это формы, огонь!", "Михалкова продолжает щеголять роскошной фигурой", "Юлия, вы богиня!" – пишут восторженные пользователи социальных сетей.

