Самойлова похвасталась фигурой в белье с дырками

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Блогер Оксана Самойлова решила показать поклонникам, как сейчас выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость, которая постоянно пытается потолстеть, призналась, что ей удалось поправиться до 60 кг.
Жена Джигана опубликовала видео, на котором решила попозировать в зеркале в откровенном белье с дырками. Разрезы на топе немного приоткрывали грудь Оксаны, но это ее нисколько не смущало.
Трусы Самойлова решила натянуть повыше – до уровня талии, чтобы подчеркнуть стройный живот и длинные ноги.
В начале весны блогер признавалась, что похудела до 54 кг из-за стресса, поэтому она очень недовольна своей фигурой, сообщает "Пятый канал". Для нее такой вес является "катастрофически минимальным".
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