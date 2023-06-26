Самойлова похвасталась фигурой в белье с дырками

Модель опубликовала откровенное видео

Блогер Оксана Самойлова решила показать поклонникам, как сейчас выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость, которая постоянно пытается потолстеть, призналась, что ей удалось поправиться до 60 кг.

Жена Джигана опубликовала видео, на котором решила попозировать в зеркале в откровенном белье с дырками. Разрезы на топе немного приоткрывали грудь Оксаны, но это ее нисколько не смущало.

Трусы Самойлова решила натянуть повыше – до уровня талии, чтобы подчеркнуть стройный живот и длинные ноги.

В начале весны блогер признавалась, что похудела до 54 кг из-за стресса, поэтому она очень недовольна своей фигурой, сообщает "Пятый канал". Для нее такой вес является "катастрофически минимальным".