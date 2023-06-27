Самбурская похвасталась упругой грудью в тесном белье - откровенное фото

Самбурская похвасталась упругой грудью в тесном белье - откровенное фото
Анастасия Самбурская. Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Формы красотки толкают мужчин на греховные мысли

Каждая откровенная фотография знаменитой актрисы Анастасии Самбурской вызывает бурное обсуждение в социальных сетях. Идеальная внешность красавицы давно стала предметом зависти для женщины и восхищения для мужчины. Яркий съезжий кадр знаменитости в соблазнительном нижнем белье заставил публику замереть от восторга.

Красотка решила устроить откровенную фотосессию. Знаменитость скинула лишнюю одежду и осталась перед объективом фотографа только в модном нижнем белье черного цвета. Анастасия заняла выгодную позицию, выставив упругую грудь во всей красе.

Девушка явно получает особое удовольствие от публикации горячего контента. Актриса очень много времени проводит в спортивной залах и с радостью демонстрирует достижения в сфере работы над своим телом. Стройная линия звездного животика, накаченные руки и ухоженная кожа заставили представители сильного пола ахнуть от восторга.

Фото: соцсети

В комментариях интернет-пользователи отмечают, что для многих Анастасия стала настоящим эталоном красоты. Ее проработанные в спортивных залах формы вызывают восхищение как у мужчин, так и у женщин. Новая горячая фотография порадовала поклонников Самбурской.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Мы уходим": какими были последние слова пассажиров затонувшего "Титана"

Экипаж не терял духа

"Никакой победы быть не может": Симоньян прервала молчание о мятеже

Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей