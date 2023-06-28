Раскрыты баснословные заработки Григория Лепса

Счета артиста заметно пополнились

Актеры и певцы в нашей стране имеют замечательную возможность зарабатывать огромные деньги. Люди готовы выкладывать кругленькие суммы для того, чтобы полюбоваться на любимого исполнителя. Журналистам удалось выяснить, какую сумму за прошлый год заработал известный скандалист и талантливый музыкант Григорий Лепс.



Выяснилось, что только продюсерский центр исполнитель хита "Рюмка водки на столе" за 2022 год принес в копилку Григория целых 36 миллионов рублей. Такие баснословные заработки удивили простых россиян, которые и за всю жизнь вряд ли смогут скопить подобную астрономическую сумму.



При этом любопытно, что артистами продюсерского центра указана лишь одна музыкальная группа – COSMOS girls, солисткой которой является наследница Лепса Ева. Учитывая, что молодое дарование пока не обрело всероссийскую известность, откуда такие заработки, многим непонятно.



Как бы там ни было, профессиональная деятельность артиста позволяет ему рассчитывать на безбедную старость и самое роскошное существование. Интернет-пользователи весьма удивились таким суммам, так как чаще имя Григория мелькает на фоне бесконечных скандалов, а не творческих прорывов. Однако, судя по всему, Лепс успевает реализовываться во всех сферах жизни.

