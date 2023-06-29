"Звали обратно": Хаматова получила гарантии безопасности в России

"Звали обратно": Хаматова получила гарантии безопасности в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако приезжать назад она не намерена

Чулпан Хаматова дала новое интервью, в котором высказалась о перспективе возвращения на Родину. Знаменитость утверждает, что некоторое время назад она получала массу телефонных звонков с просьбами приехать обратно.

По ее словам, знаменитые театральные деятели происили, чтобы звезда снова играла на российской сцене.

"Звали обратно. <...> Мне давали гарантии безопасности, говорили: "Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали". Я даже не слушала", – заявила Чулпан.

Хаматова рассказала, что один такой звонок закончился перепалкой с директором театра. Она накричала на него, попросила больше не звонить и бросила трубку. При этом знаменитость считает, что до сих пор ей можно приехать в Россию.

Актриса отметила, что в случае подобного решения, она обязательно "огребет", поскольку не станет потворствовать происходящему в стране. Однако у нее всегда есть возможность встать на колени и заявить, что была не права, но делать этого она не хочет.

Источник: StarHit
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