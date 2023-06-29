"Прическа как у бабки": резко постаревшая Мария Порошина перепугала публику

"Прическа как у бабки": резко постаревшая Мария Порошина перепугала публику
Мария Порошина. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Внешность актрисы претерпела серьезные изменения

Знаменитая актриса Мария Порошина блистала во многих отечественных кинолентах, чем успела завоевать несомненную любовь публики. Более того, внешний вид 49-летней знаменитости также радовал ее фанатов. Артистке удавалось выглядеть роскошно и значительно моложе своих лет. Однако недавнее появление Марии на публике очень удивило ее почитателей. Внешний вид знаменитости сильно изменился.

Пересуды в социальных сетях начались после того, как Порошина поучаствовала в телепередаче на "Первом канале". В целом, выбранный артисткой образ был весьма смелым. Блондинка нарядилась в салатовое платье в горошек. Дополнили эффектное появление звезды на публике яркий макияж и пышная прическа.

Перемены во внешности знаменитости активно обсуждают в социальных сетях. Специалист по моде Любовь Жукова не стала сдерживать эмоции и заявила, что в шоке от внешнего вида Марии. Стоит отметить, что Порошина всегда отличалась моложавостью, однако на свежих кадрах выглядит даже старше своих лет.

Фото: соцсети

По мнению Жуковой, злую шутку с Марией сыграл неумелый стилист. Любовь отметила, что давно не модная прическа добавила артистке лишние годы. Сейчас Мария похожа не на молодую женщину, а на даму в летах.

"Прическа как у бабки", – не стала деликатничать эксперт по моде.

Любовь добавила, что ярко-красная помада на фоне пышных белых локонов и салатового платья добавила Марии несколько лет. Образ получился не утонченным, а дешевым и вычурным.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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