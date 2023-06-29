"Прическа как у бабки": резко постаревшая Мария Порошина перепугала публику

Внешность актрисы претерпела серьезные изменения

Знаменитая актриса Мария Порошина блистала во многих отечественных кинолентах, чем успела завоевать несомненную любовь публики. Более того, внешний вид 49-летней знаменитости также радовал ее фанатов. Артистке удавалось выглядеть роскошно и значительно моложе своих лет. Однако недавнее появление Марии на публике очень удивило ее почитателей. Внешний вид знаменитости сильно изменился.



Пересуды в социальных сетях начались после того, как Порошина поучаствовала в телепередаче на "Первом канале". В целом, выбранный артисткой образ был весьма смелым. Блондинка нарядилась в салатовое платье в горошек. Дополнили эффектное появление звезды на публике яркий макияж и пышная прическа.



Перемены во внешности знаменитости активно обсуждают в социальных сетях. Специалист по моде Любовь Жукова не стала сдерживать эмоции и заявила, что в шоке от внешнего вида Марии. Стоит отметить, что Порошина всегда отличалась моложавостью, однако на свежих кадрах выглядит даже старше своих лет.





По мнению Жуковой, злую шутку с Марией сыграл неумелый стилист. Любовь отметила, что давно не модная прическа добавила артистке лишние годы. Сейчас Мария похожа не на молодую женщину, а на даму в летах.

"Прическа как у бабки", – не стала деликатничать эксперт по моде.

Любовь добавила, что ярко-красная помада на фоне пышных белых локонов и салатового платья добавила Марии несколько лет. Образ получился не утонченным, а дешевым и вычурным.

