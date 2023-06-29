"Как тараканы": Васильева рассказала о возвращающихся в Россию артистах

Звезды стараются не привлекать к себе внимание

Как известно, на фоне недавних событий многие российские знаменитости приняли для себя решение покинуть территорию родного государства и обосноваться за границей. Однако с течением времени немало артистов осознали, что жизнь за пределами родной страны не сахар. Любопытными наблюдениями по этому поводу поделилась именитая российская актриса Татьяна Васильева.



Артистка сообщила, что достаточно много беглых звезд потихоньку возвращаются в Россию. Судя по всему, артисты рассчитывали на небывало теплый прием за рубежом, однако реальность оказалась значительно более суровой. Васильева заявила, что частенько встречает на улице артистов, которые еще недавно, громко хлопнув дверью, уехали из России.

"Многие уже здесь. Я случайно вижу их на улице. Пока они не могут появиться на экране, но они среди нас. Они все равно возвращаются, как тараканы или клопы", – поделилась своими наблюдениями Татьяна.

При этом Васильева подчеркнула, что резко осуждает таких граждан. Татьяна считает, что даже самое красочное раскаяние не может искупить предательство родной страны. Артистка добавила, что опальные звезды с большим удовольствием вернутся на отечественные экраны, так как только здесь могут зарабатывать внушительные гонорары.

