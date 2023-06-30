Шоу "Мужское/женское" оказалось в эпицентре грандиозного скандала

Зрители шокированы увиденным

Выпуск шоу "Мужское и женское" от 21 июня 2023 года получил огромную реакцию со стороны общественности. Людей шокировал увиденный фрагмент в передаче с маленькой девочкой, где она показала международный жест о совершаемом над ней насилии.

Во время маленького интервью, в котором ребенок рассказывает, как ей хорошо живется вместе с сестрой и матерью и насколько она благодарна родительнице за заботу, девочка на камеру показала ладонь с прижатым внутрь большим пальцем. Этот жест был введен в 2020 году Международной организацией по защите женщин, которые на фоне пандемии столкнулись с насилием со стороны супругов и не могли никаким образом попросить о помощи.

Известно, что ребенок живет в доме, где также проживают ее бабушка с мужем. К ним в гости часто приходит мужчина Кирилл, у которого есть отношения с их матерью.

Теперь люди гадают, заметили ли этот жест редакторы. Некоторые склоняются к тому, что в эфир фрагмент мог попасть случайно, а другие считают, что это сделали намеренно, чтобы повысить просмотры. При этом многие возмущены тем, что ведущие Гордон и Барановская никак не освещали этот вопрос в передаче.

"Я как увидела, что девочка показывала знаки. Аж сердце кровью облилось. Надеюсь, в студии и психологи это заметили", – пишут люди в соцсетях.