"Настолько было больно": Михалков затаил смертельную обиду на Ярославскую область

Режиссер не в силах простить до сих пор

Российский кинорежиссер Никита Михалков решил пооткровенничать о личном. Оказалось, что с давних пор киномэтр не может простить ярославцев из-за одного случая. Ссора возникла из-за родового поместья Михалковых.

Никита Сергеевич прекрасно помнит свой визит в усадьбу в 80-х годах, когда проходили съемки в Костроме. В это время режиссер решил съездить в соседнюю Ярославщину, чтобы проведать имение его известных предков.

Оказалось, что местная администрация не пожелала отдавать кинорежиссеру книги (впрочем, должна ли была – вопрос открытый). А еще больший удар режиссер перенес, когда в доме сотрудника музея увидел книги из семейной библиотеки Михалковых.

"Настолько сильной была боль, что книги находятся у него, а не у нас семье", – признался режиссер.

Впрочем, гордый режиссер не собирается ныне никого ни о чем просить – в ходе общения с журналистами Михалков всех перебил, заявив, что ни в каких услугах не нуждается.

"Я не к тому об этом говорил. Это моя личная боль", – отрезал режиссер, добавив, что лишь ответил на прозвучавший вопрос.