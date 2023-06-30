Звезда "Зенита" задолжал налоговой 77 млн рублей

Правда, долг "висит" не в России

26-летний Малком, играющий в петербургском "Зените" на позиции форварда, имеет задолженность перед Налоговым агентством Испании задолженность в размере 800 тысяч евро, пишут медиа.

В конце июня испанская налоговая опубликовала перечень наиболее крупных должников с суммой задолженности от 600 тысяч евро по состоянию на конец прошлого года. Там же оказался и Малком.

Напомним, десятый номер "Зенита" перешел в петербургский клуб из "Барселоны" после отыгранного в испанской лиге сезона 2018/19. Бразильский форвард уже имеет российское гражданство. За прошлый сезон Малком стал лучшим бомбардиром российской премьер-лиги.

К слову, несмотря на наличие российского паспорта, Малком не так давно дебютировал в сборной Бразилии по футболу – играть за российскую национальную команду он не планирует. Однако руководство практикует "обращение" иностранных легионеров в россиян. Не исключено, что до 2022 года вопрос с их вступлением в сборную РФ имел место быть, однако теперь, при изолированности российского футбола от мирового, для Малкома перспектива перестала иметь смысл.