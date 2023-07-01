"Опухший покойник": почему Собчак изуродовали в западном шоу

Блондинка в шоке от произошедшего

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак с особым расположением относится к западному миру, однако недавно получила жестокий удар под дых. Журналистке пришлось столкнуться с пренебрежительным отношением западных коллег. Девушка уверяет, что ее буквально изуродовали на одном из иностранных телешоу.



Собчак поучаствовала в выпуске австралийской программы "60 минут". На этой передаче сделали попурри из роликов с российскими женщинами, которые якобы готовы "встать против президента России Владимира Путина". Среди отъявленных оппозиционерок оказалась и Ксения. Впрочем, Собчак предусмотрительно держала себя в руках и высказывалась очень аккуратно.



Когда видео вышло в эфир, Ксения пришла в ужас. Дело в том, что колоритная внешность "блондинки в шоколаде" глазами западных журналистов выглядит пугающе. При съемке операторы умудрились сделать так, что Собчак прибавила в весе и годах. Неправильно выставленный средств сыграл с блондинкой злую шутку. Ксению это обстоятельство сильно расстроило.

"Может, я и не собиралась на это интервью как на красную дорожку, но и опухшим покойником я тоже не была" , – негодует знаменитость в социальных сетях.

Звезда дала совет подписчикам. Она заявила, что во время съемок нужно использовать прямую засветку и лампу в лицо. Иначе на кадрах будешь выглядеть самым худшим образом.

