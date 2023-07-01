"Опухший покойник": почему Собчак изуродовали в западном шоу

"Опухший покойник": почему Собчак изуродовали в западном шоу
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блондинка в шоке от произошедшего

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак с особым расположением относится к западному миру, однако недавно получила жестокий удар под дых. Журналистке пришлось столкнуться с пренебрежительным отношением западных коллег. Девушка уверяет, что ее буквально изуродовали на одном из иностранных телешоу.

Собчак поучаствовала в выпуске австралийской программы "60 минут". На этой передаче сделали попурри из роликов с российскими женщинами, которые якобы готовы "встать против президента России Владимира Путина". Среди отъявленных оппозиционерок оказалась и Ксения. Впрочем, Собчак предусмотрительно держала себя в руках и высказывалась очень аккуратно.

Когда видео вышло в эфир, Ксения пришла в ужас. Дело в том, что колоритная внешность "блондинки в шоколаде" глазами западных журналистов выглядит пугающе. При съемке операторы умудрились сделать так, что Собчак прибавила в весе и годах. Неправильно выставленный средств сыграл с блондинкой злую шутку. Ксению это обстоятельство сильно расстроило.

"Может, я и не собиралась на это интервью как на красную дорожку, но и опухшим покойником я тоже не была" , – негодует знаменитость в социальных сетях.

Фото: соцсети

Звезда дала совет подписчикам. Она заявила, что во время съемок нужно использовать прямую засветку и лампу в лицо. Иначе на кадрах будешь выглядеть самым худшим образом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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