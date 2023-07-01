Связаны с властью: Хаматова проговорилась о влиятельных покровителях в России

Связаны с властью: Хаматова проговорилась о влиятельных покровителях в России
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка намекает, что в любой момент может вернуться в родное государство

В свое время талантливая актриса Чулпан Хаматова пользовалась бесконечной любовью российского зрителя. Более того, к ней с большим уважением относились властьимущие. Однако даже такие райские условия проживания не остановили Хаматову от побега. В прошлом году она решила покинуть Россию и обосновалась в Латвии.

Оттуда бывшая любимица публики регулярно делится скандальными заявлениями. Так, недавно Хаматова объявила, что якобы в любой момент может вернуться в Россию, так как ее всеми силами заманивают некие влиятельные люди. Артистка посчитала излишним называть конкретные фамилии, однако проговорилась, что ей звонят лица, "связанные с исполнительной властью".

По словам Хаматовой, ей регулярно названивают директоры культурных учреждений, которые, как известно, обычно находятся на короткой ноге с очень влиятельными людьми. При этом знаменитость гордо заявила, что посылает всех звонарей куда подальше. Мол, для Чулпан возвращение в Россию неприемлемо, и она даже не готова рассматривать подобные варианты.

Также актриса добавила, что завлекающие ее в нашу страну граждане якобы гарантируют актрисе полную безопасность и неприкосновенность. Знаменитость убеждают, что некие прежние небывалые заслуги обеляют ее перед россиянами и извиняться ей не за что.

Источник: Радио 4 ✓ Надежный источник
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