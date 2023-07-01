Всего 25: умер знаменитый российский актер

Всего 25: умер знаменитый российский актер
Фото: www.unsplash.com
Уход молодого человека сильно ударил по родным

Сегодня, 1 июля, информационное пространство разорвали печальные новости о внезапной смерти молодого российского артиста. Так, стало известно о прекращении земного пути звезды телесериалов Дмитрия Кондрашова.

Молодому человеку было всего 25 лет. Артист только начал свой путь на звездный олимп. Внезапная кончина поразила общественность, поклонников, родных и коллег Дмитрия. Такими печальными новостями с журналистами поделился агент покойного актера, к которому о несчастье сообщили его родители.

Что послужило причиной смерти знаменитости, пока неизвестно. Никакой информации о каких-то серьезных заболеваниях у молодого человека в интернет-пространстве нет. Коллеги артиста скорбят вместе с его родными и близкими.

Начинающий артист блистательно сыграл в популярном телесериале "Через прицел". Также многие россияне познакомились с творчеством Дмитрия благодаря его роли в детективной мелодраме "Сезон посадок". Кондрашов подавал большие надежды, его смерть стала шоком для публики.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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