Всего 25: умер знаменитый российский актер

Уход молодого человека сильно ударил по родным

Сегодня, 1 июля, информационное пространство разорвали печальные новости о внезапной смерти молодого российского артиста. Так, стало известно о прекращении земного пути звезды телесериалов Дмитрия Кондрашова.



Молодому человеку было всего 25 лет. Артист только начал свой путь на звездный олимп. Внезапная кончина поразила общественность, поклонников, родных и коллег Дмитрия. Такими печальными новостями с журналистами поделился агент покойного актера, к которому о несчастье сообщили его родители.



Что послужило причиной смерти знаменитости, пока неизвестно. Никакой информации о каких-то серьезных заболеваниях у молодого человека в интернет-пространстве нет. Коллеги артиста скорбят вместе с его родными и близкими.



Начинающий артист блистательно сыграл в популярном телесериале "Через прицел". Также многие россияне познакомились с творчеством Дмитрия благодаря его роли в детективной мелодраме "Сезон посадок". Кондрашов подавал большие надежды, его смерть стала шоком для публики.

