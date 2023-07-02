"Не знаю, как мне жить": тяжелобольная Тарасова выступила с признанием

Тренер по фигурке рассказала, из-за чего обратилась к медикам в седьмой раз за месяц

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова обратилась к публике после вестей о тяжелом состоянии, в котором она, по некоторым данным, оказалась из-за проблем с давлением. 76-летняя звезда не стала отрицать, что обращалась за помощью к медикам.

Однако, указывает Тарасова, причиной стало вовсе не подскочившее давление. Периодически Татьяне Анатольевне необходимы препараты – к примеру, пенталгин, который снимает боль (правда, для чего тут медики – неясно, учитывая, что такое лекарство продают без рецепта).

"Прекратите слушать такое. Не могу банально сходить к врачу и взять направление на пенталгин. Уже не знаю, как мне и жить", – негодует Тарасова, призвавшая авторов таких новостей "следить за собой".

До этого сообщалось, что Тарасова вызывала скорую за июнь уже несколько раз – последний, когда появились слухи о ее повышенном давлении, был седьмым. При этом заслуженный тренер по фигурному катанию упорно отказывается от госпитализации, при которой она бы находилась под пристальным вниманием и наблюдением медицинского персонала.