"Сама себя выгнала": в Сети разгорелись споры после слов Михалкова о Пугачевой

"Сама себя выгнала": в Сети разгорелись споры после слов Михалкова о Пугачевой
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Пользователи гадают, стоит ли Примадонне вернуться назад в Россию

Российский киномэтр Никита Михалков выразил ранее уверенность, что бежавшие из страны звезды отнюдь не были незаменимыми. А те, кто остались, уже заняли освободившуюся нишу. В РФ же отреагировали на заявление режиссера, устроив массовый спор.

Народ устроил бурный спор после слов Михалкова – многие тут же принялись обсуждать, существует ли возможность вернуться назад для Аллы Пугачевой и ее супруга-иноагента, а также для Чулпан Хаматовой.

К слову, режиссер заявил, что мигрировавшие звезды "сами себя выгнали". А их отсутствие позволило пробиться наверх молодым талантам.

Одна из пользователей, пишет News.ru, посчитала, что слова кинорежиссера больше всего применимы к Алле Пугачевой.

"Зачем ее заменять? Не нужна она, и все. Много хороших артистов. Она надоела, а ее втюхивают", – пишет женщина.

Другая указала, что регалии Пугачевой – уже явно недостаточный аргумент для того, чтобы страна ее простила. Однако некоторые по инерции делают живой культ из Аллы Борисовны, которая, кроме Советского Союза, нигде популярности не имела. 

"Свалила и свалила. Без нее страна развалилась? Что-то глобальное делает?"– вопрошает дама.

Впрочем, нашлись и контраргументы: кое-кто возразил, что Примадонна была в некотором роде первопроходцем своего жанра (какого – непонятно, учитывая, что эстрадная музыка насчитывала к дебюту Пугачевой в середине 1970-х годов уже не один десяток лет).

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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