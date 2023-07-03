Лолита публично встала на защиту сбежавшей Пугачевой

Лолита публично произнесла немало теплых слов в адрес Аллы Пугачевой.

Музыкальное мероприятие VK Fest стало точкой притяжения как для любителей песен, так и для звезд шоу-бизнеса. Одной из них стала Лолита Милявская, которая, пользуясь поводом, решила заговорить с журналистами об Алле Пугачевой.

Опустив политические заявления коллеги, Милявская затронула лишь их взаимоотношения и то, как они повлияли на становление Лолиты как артистки.

Оказывается, Лолита еще со школы была поклонницей Аллы Пугачевой, поэтому невероятной честью для нее стало их знакомство, а затем и общение. И, по мере того, как дружба окрепла, Примадонна давала все больше ценных советов начинающей исполнительнице.

"Я буду ей всю жизнь благодарна. Хочу опубликовать выдержку из всего, что она мне говорила. Каждое слово ценно", – призналась Лолита добавив, что часто слышала и критику.

Затем же Лолита, которая рассыпалась в комплиментах перед Аллой Пугачевой, сравнила наставницу с Клавдией Шульженко. Уверена брюнетка, что обе они – поистине великие женщины.



"В ближайшее время замены ей по масштабности не вижу", – подчеркнула Лолита исключительность Аллы Пугачевой.

