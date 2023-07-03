Не отмечает праздники и не уходит с могилы: как живет Гурцкая после смерти мужа

Не отмечает праздники и не уходит с могилы: как живет Гурцкая после смерти мужа
Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица не может прийти в себя после страшного удара судьбы

В начале мая жизнь Дианы Гурцкая разделилась на "до" и "после". Ее супруг Петр Кучеренко умер прямо на борту самолета, на котором возвращался из командировки. Ну а после похорон певица и вовсе пропала с радаров.

К счастью для поклонников, которые от всего сердца переживают за исполнительницу, с прессой общается ее старший брат и, по совместительству, ее продюсер Роберт Гурцкая.

Стало известно с его слов, что Диана Гурцкая, которой 2 июля должно было исполниться 45 лет, отменила свой праздник. Отказался от застолья и сын артистки Константин Кучеренко, который 29 июня встретил свое 16-летие. Как подчеркнул Роберт, его племянник счел любое веселье неуместным.

Рассказал Гурцкая и о том, как живет его сестра после смерти мужа. Ни в какую Абхазию она, разумеется не поехала, ведь не может оставить место упокоения супруга. К слову, женщина практически не уходила с могилы: проводила там шесть дней в неделю кроме понедельника – дня, когда детным христианам нельзя приходить на кладбище.

Сильно помогает сестре, признался мужчина, общение со свекровью. Мать покойного Петра Кучеренко утешает свою невестку, а также приезжает ночевать в ныне опустевший дом Дианы Гурцкая.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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