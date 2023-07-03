После поддержки ВСУ Меладзе захотел спеть для россиян

После поддержки ВСУ Меладзе захотел спеть для россиян
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Однако за крупный гонорар

Валерий Меладзе, которого "отменили" и заклеймили "предателем" после череды новогодних корпоративов, перебрался, как уверены многие, жить во Францию. Ведь именно там он и предлагает дать концерт.

За выступление на Лазурном берегу ценителям его творчества придется отвалить 80000 евро, что все в пересчете на рубли составляет 7,8 миллионов рублей. Именно столько хочет Меладзе и его команда за то, чтобы целых 50 минут певец изливал душу на сцене. И это, как сообщают в СМИ, на 20 000 евро – или почти 2 миллиона рублей больше, чем 2 года назад.

К слову, даже такая сумма не отпугнула тех, кто хочет вновь окунуться во времена своей молодости и услышать о том, как три реки впадали в океан. И, судя по переписке концертного директора Валерия Меладзе с одним из журналистов, притворившимся поклонником музыканта, к бронированию осталось свободно лишь 3 августа 2023 года.

Парадоксально при этом то, что Меладзе некоторое время назад заявлял о том, что концертная деятельность перестала его интересовать. Якобы благодаря огромной армии поклонников, музыка его может жить вечно, а он, тем временем, может сосредоточиться на бизнесе. Напомним, что Валерий Меладзе спроектировал, как сам утверждал, установку, при помощи которой можно очищать морскую воду.

Источник: Телеграм, канал "Телега ONLINE" ✓ Надежный источник
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