Россияне волнуются за кумира, которого никто не может найти

Вот уже много лет телеведущий Борис Корчевников борется со страшным недугом. Буквально сбитый поставленным ему диагнозом с ног, мужчина был вынужден пойти на трепанацию мозга.

Однако болезнь, которая поначалу отступила, потихоньку берет, уверены многие, свое. Вначале для того, чтобы продолжить работу на телевидении, он надел на себя слуховой аппарат. Теперь же к используемому им оборудованию добавился еще и планшет, на экран которого выводится все, что произносит гость.

К слову, уже в последних выпусках шоу "Жизнь и судьба" было заметно, с каким трудом дается Борису Корчевникова разговор. А если мужчина начинает нервничать, то ему становится еще сложнее.

Теперь же разбитый болезнью Корчевников и вовсе пропал с телеэкрана. Многие уверены, что случилось это потому, что состояние его ухудшилось.

И с этим предположением нельзя не согласиться, ведь Борис преодолел столь многое, чтобы вновь вернуться в кресло телеведущего явно по той причине, что дело его жизни имеет для него необычайную важность. Поэтому, поклонники Бориса Корчевникова надеются на то, что совсем скоро он наберется сил и вновь порадует их новыми выпусками шоу "Жизнь и судьба".

