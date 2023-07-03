Состояние ухудшилось: разбитый болезнью Корчевников внезапно пропал из эфира

Состояние ухудшилось: разбитый болезнью Корчевников внезапно пропал из эфира
Борис Корчевников. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россияне волнуются за кумира, которого никто не может найти

Вот уже много лет телеведущий Борис Корчевников борется со страшным недугом. Буквально сбитый поставленным ему диагнозом с ног, мужчина был вынужден пойти на трепанацию мозга.

Однако болезнь, которая поначалу отступила, потихоньку берет, уверены многие, свое. Вначале для того, чтобы продолжить работу на телевидении, он надел на себя слуховой аппарат. Теперь же к используемому им оборудованию добавился еще и планшет, на экран которого выводится все, что произносит гость.

К слову, уже в последних выпусках шоу "Жизнь и судьба" было заметно, с каким трудом дается Борису Корчевникова разговор. А если мужчина начинает нервничать, то ему становится еще сложнее.

Теперь же разбитый болезнью Корчевников и вовсе пропал с телеэкрана. Многие уверены, что случилось это потому, что состояние его ухудшилось.

И с этим предположением нельзя не согласиться, ведь Борис преодолел столь многое, чтобы вновь вернуться в кресло телеведущего явно по той причине, что дело его жизни имеет для него необычайную важность. Поэтому, поклонники Бориса Корчевникова надеются на то, что совсем скоро он наберется сил и вновь порадует их новыми выпусками шоу "Жизнь и судьба".

Источник: "Жизнь и судьба", Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Евросоюз решил снова подключить Россию к SWIFT

Европейцы пошли Москве на уступки

Индия решила отвернуться от России

Нью-Дели укрепляет отношения с Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей