"Как это могло произойти?": Железняк шокирована переменами в Зеленском

Актриса не может простить ему жесткий поступок

Актриса лично знакома с нынешним президентом Украины. Она встречала его на съемочных площадках, тепло общалась с ним, смеялась над его шутками. И тогда, по признанию звезды "Сватов", он казался жизнерадостным и любящим русскую культуру человеком. Сейчас же Олеся Железняк Владимира Зеленского называет "каким-то другим человеком" из-за изменений в характере, которые ее шокируют.

Артистка призналась, что, когда ее экс-коллега по творческому цеху занял такой важный пост, в актерской тусовке считали, что это даже хорошо. Говорили, мол, страну возглавил человек, который хорошо относится к русским. Именно поэтому многим, в том числе и звезде "Сватов" не понятны изменения его риторики.

По мнению Олеси Железняк, Владимир Зеленский совершил жестокий поступок, который она ему не может простить. Глубоко задели ее выступления украинского лидера и команды из "95-го квартала", затрагивающие Бога, культуру России и православную церковь.

"Для меня это видеть было просто убийственно. Я думала: "Как это могло вообще произойти?! Как это случилось?!" – задается вопросами актриса, отмечая, что ответов на них найти не может.

Звезда "Сватов" также рассказала о том, что ей пришлось прервать общение с родственниками из Украины. Как уточнила "Общественная служба новостей", причиной для этого стало недопонимание. Олеся Железняк пыталась с ними связываться, разговаривать, однако, по ее словам, им не удается услышать друг друга.