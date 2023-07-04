"Родные молятся": знакомые раскрыли правду о трагедии с сыном Ефремова

"Родные молятся": знакомые раскрыли правду о трагедии с сыном Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый отец в курсе произошедшего

Вся страна переживает за состояние наследника прославленного актера. На прошлой неделе 31-летнего Николая обнаружили на земле рядом с домом на Пролетарском проспекте. Как выяснилось, сын Михаила Ефремова выпал из окна квартиры на третьем этаже. 

Молодой артист был экстренно доставлен в больницу. Врачи продолжают бороться за его жизнь, одна конкретных прогнозов пока дать не могут. На данный момент известно, что Николай вышел из комы и был отключен от аппарата ИВЛ. Что же касается родственников, то они предпочитают хранить молчание. 

Прокомментировать ситуацию решила близкая подруга семьи Михаила Ефрремова Татьяна Беркович. Ресторатор рассказала, что сейчас Николай находится в сознании и готовится к сложной операции. Правда, не уточнила, к какой именно. По ее словам, знаменитый отец в курсе произошедшего. А мать Евгения Добровольская с трудом справляется с переживаниями за будущее сына. 

"Родные молятся", – отметила в разговоре с журналистами Татьяна Беркович. 

Она также раскрыла подробности трагедии со звездным наследником. Во-первых, подруга семьи опровергла появившуюся информацию о том, что Николай в момент падения из окна был в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, молодой человек вообще не злоупотребляет спиртным. А во-вторых, ресторатор заявила, что инцидентом займется полиция. Правоохранители проведут расследование, чтобы установить обстоятельства и причины падения сына Михаила Ефремова из окна. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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