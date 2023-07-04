"Стала буйной": Светличная напала на врачей в больнице

Состояние Светланы Светличной становится хуже

Близкие советской и российской актрисы Светланы Светличной сообщили об ухудшении ее самочувствия. Звезда фильма "Бриллиантовая рука" была госпитализирована в ноябре прошлого года. С тех пор об актрисе то и дело всплывают тревожные новости, которые в основном касаются ее поведения.

Одна из якобы близких подруг 83-летней Светланы Светличной анонимно сообщила, что актриса ведет себя неадекватно, и якобы с ней даже уже не справляются врачи. Недавно Светличная якобы напала на медсестру. Причиной такого поведения подруга назвала деменцию, которая резко прогрессирует.

"Света там стала какой-то буйной. Началась агрессия", – заявила подруга.

Ранее СМИ тиражировали новость о том, что Светлана Светличная якобы находится в психиатрической больнице, хотя невестка звезды это опровергала. Официальной информации от родственников звезды о ее нападении на медсестру пока нет.

Невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова заверяла, что свекрови действительно становится хуже, и периодически она лежит в больницах. При этом никаких явных проблем со здоровьем у актрисы якобы нет.

Напомним, год назад Светличная инсценировала свое исчезновение, после чего в шоу Андрея Малахова сообщила, что хотела таким образом скрыться от родственников. Сын Светличной Алексей Ивашов был в ярости от ее поступка и обвинил ее в старческом слабоумии.