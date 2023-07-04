"Стала буйной": Светличная напала на врачей в больнице

"Стала буйной": Светличная напала на врачей в больнице
Светлана Светличная. Фото: Elena Sikorskaya/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Состояние Светланы Светличной становится хуже

Близкие советской и российской актрисы Светланы Светличной сообщили об ухудшении ее самочувствия. Звезда фильма "Бриллиантовая рука" была госпитализирована в ноябре прошлого года. С тех пор об актрисе то и дело всплывают тревожные новости, которые в основном касаются ее поведения. 

Одна из якобы близких подруг 83-летней Светланы Светличной анонимно сообщила, что актриса ведет себя неадекватно, и якобы с ней даже уже не справляются врачи. Недавно Светличная якобы напала на медсестру. Причиной такого поведения подруга назвала деменцию, которая резко прогрессирует.

"Света там стала какой-то буйной. Началась агрессия", – заявила подруга. 

Ранее СМИ тиражировали новость о том, что Светлана Светличная якобы находится в психиатрической больнице, хотя невестка звезды это опровергала. Официальной информации от родственников звезды о ее нападении на медсестру пока нет. 

Невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова заверяла, что свекрови действительно становится хуже, и периодически она лежит в больницах. При этом никаких явных проблем со здоровьем у актрисы якобы нет. 

Напомним, год назад Светличная инсценировала свое исчезновение, после чего в шоу Андрея Малахова сообщила, что хотела таким образом скрыться от родственников. Сын Светличной Алексей Ивашов был в ярости от ее поступка и обвинил ее в старческом слабоумии. 

Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО впервые признали грубую ошибку в отношении Кремля

Альянс теперь вынужден считаться с Кремлем

Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян

Люди не спешат изменять своим привычкам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей