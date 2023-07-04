Домогаров перестал скрывать любимую женщину

Домогаров перестал скрывать любимую женщину
Александр Домогаров. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер трогательно высказался о возлюбленной

Знаменитый актер всегда славился своими любовными похождениями. В браке он успел побывать три раза, однако все союзы в конце концов распались. Помимо этого на его счету многочисленные романы с разными женщинами. Если раньше Александр Домогаров охотно рассказывал о возлюбленных, то в последние годы он предпочитает оберегать личную жизнь, не рассекречивая, кем занято его сердце.

Однако в одном из последних интервью, приуроченном к юбилею, артист сделал исключение и проболтался о любимой женщине. Да, сейчас он не одинок: звезда находится в отношениях с некой женщиной, имя которой раскрывать отказался. Зато актер трогательно описал свою возлюбленную, дав понять, что она на данный момент его главная поддержка и опора. 

"Она мой помощник, друг, жена, соратник", – сказал в разговоре с журналистами Александр Домогаров.

Исходя из его слов, становится ясно, что эта таинственная незнакомка помогает ему во всем. Не зря же актер трепетно назвал ее "своей спиной", видимо, намекая, что с ней рядом уверенно стоит на ногах. Кто эта женщина, остается догадываться. Стоит отметить, что последний широко известный публике роман у Александра Домогарова был с молодой танцовщицей Татьяной Степановой.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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