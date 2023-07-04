Актриса предстала в блоге без ретуши и макияжа

На пике популярности Наталья Андрейченко считалась одной из самых ярких и привлекательных актрис отечественного кинематографа. За годы своей карьеры артистка сыграла десятки запоминающихся ролей и покорила несчетное множество мужских сердец. А теперь от всепоглощающей славы знаменитости остались лишь одни отголоски и воспоминания. Она не только практически перестала сниматься, но и исчезла из поля зрения публики.

Заслуженная артистка РСФСР уже давно не радует фанатов своими выходами в свет. Последние годы звезда живет за границей и крайне редко дает о себе знать в России. Преданным поклонникам актрисы только и остается, что следить за ней в социальных сетях. Благо их знаменитость ведет щедро и регулярно.

О личном Наталья Андрейченко практически ничего не рассказывает. Зато в блоге артистки часто появляются новые снимки. Обычно она публикует фото с использованием фильтров, которые заметно омолаживают ее лицо. А накануне звезда показала подписчикам полностью естественный кадр.

Андрейченко продемонстрировала натуральное лицо, представ перед подписчиками без ретуши и макияжа. Кадр был сделан в домашней обстановке и подчеркнул нюансы внешности актрисы. На фото отчетливо заметны морщинки у губ и грустные глаза артистки. Остается только надеяться, что печальный взгляд не является последствием каких-либо событий в жизни звезды.