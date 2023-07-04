Морщинки у губ и грустные глаза: 67-летняя Андрейченко показала натуральное лицо

Морщинки у губ и грустные глаза: 67-летняя Андрейченко показала натуральное лицо
Наталья Андрейченко. Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Актриса предстала в блоге без ретуши и макияжа

На пике популярности Наталья Андрейченко считалась одной из самых ярких и привлекательных актрис отечественного кинематографа. За годы своей карьеры артистка сыграла десятки запоминающихся ролей и покорила несчетное множество мужских сердец. А теперь от всепоглощающей славы знаменитости остались лишь одни отголоски и воспоминания. Она не только практически перестала сниматься, но и исчезла из поля зрения публики.

Заслуженная артистка РСФСР уже давно не радует фанатов своими выходами в свет. Последние годы звезда живет за границей и крайне редко дает о себе знать в России. Преданным поклонникам актрисы только и остается, что следить за ней в социальных сетях. Благо их знаменитость ведет щедро и регулярно.

О личном Наталья Андрейченко практически ничего не рассказывает. Зато в блоге артистки часто появляются новые снимки. Обычно она публикует фото с использованием фильтров, которые заметно омолаживают ее лицо. А накануне звезда показала подписчикам полностью естественный кадр.

Андрейченко продемонстрировала натуральное лицо, представ перед подписчиками без ретуши и макияжа. Кадр был сделан в домашней обстановке и подчеркнул нюансы внешности актрисы. На фото отчетливо заметны морщинки у губ и грустные глаза артистки. Остается только надеяться, что печальный взгляд не является последствием каких-либо событий в жизни звезды.

Фото: соцсети

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зафиксировано массовое бегство капитала из России

Аналитики заметили две аномалии в экономическом поведении

Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян

Люди не спешат изменять своим привычкам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей