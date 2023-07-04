Осталось две недели: врачи озвучили прогноз попавшей в больницу Поргиной

Стало известно о состоянии актрисы

Вдова Николая Караченцова стала частым гостем больниц. В начале 2023-го года актриса рассказывала, как угодила в медучреждение из-за нервного срыва и болей в коленях. А недавно Людмиле Поргиной пришлось преодолеть новое испытание.

Как оказалось, о себе дала знать травма, полученная несколько лет назад. Тогда звезда театра и кино отдыхала в Дубае. Не отказалась она и от довольно экстремальных развлечений. Супруга покойного артиста отправилась в аквапарк, где серьезно пострадала.

"Пальцы сломала", – раскрыла подробности в беседе с журналистами Людмила Поргина.

Травма долго не давала о себе знать, но в конце концов артистка стала испытывать боли. Собственно, из-за этого она и попала в больницу, где ей провели операцию. Вдова Николая Караченцова призналась, что сейчас чувствует себя нормально. На данный момент она проходит реабилитацию, а врачи уже озвучили ей прогноз. К счастью, он положительный.

"Я через две недели сниму эти баруки", – отметила актриса.

Она добавила, что совсем скоро сможет двигаться самостоятельно. К тому же, медики говорят ей, что она – сильный человек, который со всем справится. И это правда. Людмила Поргина отметила, что в прошлом году уже спокойно перенесла операцию на левую ногу, а теперь настала очередь правой.