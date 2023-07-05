Исхудавшая до неузнаваемости Юлия Высоцкая шокировала видом

Исхудавшая до неузнаваемости Юлия Высоцкая шокировала видом
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globsllookpress.com
Артистка выглядит как девочка

49-летняя российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая для многих является иконой стиля и эталоном жизненной выдержки. Актриса поддерживает себя в отличной форме, а ее жизнелюбие и оптимизм, несмотря на непростую жизнь, вдохновляет многих. 

В последнее время на Юлию Высоцкую навалилось много проблем. С ней происходит буквально одна неприятность за другой, что не может не сказываться на внешности. На одном из последних фото Высоцкая выглядит словно худенький подросток. Актриса выложила селфи, на котором предстала в белой майке и черных коротеньких спортивных шортах – у Высоцкой тонкие ноги и исхудавшие руки. 

Юлия Высоцкая. Фото: соцсети

Напомним, недавно Высоцкая столкнулась с настоящей травлей. В Сети стали появляться отрывки из архивных выпусков программы Юлии "Едим дома". Пользователи начали высмеивать ее начинания, ведь сейчас у нее уже совсем другой уровень в кулинарии, и прошлое выглядит комично. 

Травля набрала такие масштабы, что за Юлию Высоцкую пришлось вступаться коллегам по шоу-бизнесу. Павел Воля, Ксения Бородина и Ксения Собчак высказались в поддержку звезды.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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