Продюсер мог бы хорошенько обогатиться

Недавно популярность мужа певицы Валерии резко возросла. А поводом для этого стал мятеж ЧВК "Вагнер". Фамилия продюсера, как известно, совпадает с фамилией основателя компании. На фоне волнений в микроблоге Иосифа Пригожина тогда появилась масса шуток и даже угроз!

Музыкальный деятель и сам оказался удивлен оживлением на своих страницах в социальных сетях, которое, к слову, не закончилось до сих пор. Какое-то время он деже сам развлекал народ ироничными высказываниями, связанными с событиями минувших дней. Продюсер заявлял, что раздумывает о смене фамилии, а еще публиковал фотографии с двусмысленными подписями.

Но, видимо, всему есть предел. Вчера в микроблоге Иосифа Пригожина появился новый пост. И уже не шутливого характера. Муж певицы Валерии случайно узнал, что некоторые люди решили заработать на этой ситуации. Как оказалось, предприниматели стали использовать его фамилию и изображение для своей продукции. В частности, на известных маркетплейсах теперь продаются наклейки с лицом продюсера.

Правда, главный герой этих атрибутов не смог заработать, ведь с ним это согласовано не было. Собственно, из-за потери денег, которые можно было бы получить от продажи наклеек, он и взорвался.

"Хотя бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может быть, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой "востребованности", но это уже перебор" – раскритиковал поступок людей Иосиф Пригожин.