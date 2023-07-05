"Хоть бы копеечку предложили": Пригожин взорвался из-за потери денег

"Хоть бы копеечку предложили": Пригожин взорвался из-за потери денег
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер мог бы хорошенько обогатиться

Недавно популярность мужа певицы Валерии резко возросла. А поводом для этого стал мятеж ЧВК "Вагнер". Фамилия продюсера, как известно, совпадает с фамилией основателя компании. На фоне волнений в микроблоге Иосифа Пригожина тогда появилась масса шуток и даже угроз! 

Музыкальный деятель и сам оказался удивлен оживлением на своих страницах в социальных сетях, которое, к слову, не закончилось до сих пор. Какое-то время он деже сам развлекал народ ироничными высказываниями, связанными с событиями минувших дней. Продюсер заявлял, что раздумывает о смене фамилии, а еще публиковал фотографии с двусмысленными подписями.

Но, видимо, всему есть предел. Вчера в микроблоге Иосифа Пригожина появился новый пост. И уже не шутливого характера. Муж певицы Валерии случайно узнал, что некоторые люди решили заработать на этой ситуации. Как оказалось, предприниматели стали использовать его фамилию и изображение для своей продукции. В частности, на известных маркетплейсах теперь продаются наклейки с лицом продюсера. 

Правда, главный герой этих атрибутов не смог заработать, ведь с ним это согласовано не было. Собственно, из-за потери денег, которые можно было бы получить от продажи наклеек, он и взорвался. 

"Хотя бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может быть, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой "востребованности", но это уже перебор" – раскритиковал поступок людей Иосиф Пригожин. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Токаев устроил разнос ШОС во время саммита

Президент раскритиковал организацию

Китай неожиданно сорвал все планы России

Пекин сделал то, чего Кремль совершенно не ожидал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей