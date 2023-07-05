"Показал моральную некрасоту": Плющенко припомнили грязный скандал в спорте

"Показал моральную некрасоту": Плющенко припомнили грязный скандал в спорте
Евгений Плющенко. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фигурист выставил себя не в лучшем свете

Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков дал откровенное интервью, в котором припомнил давний скандал с Евгением Плющенко. Неприятный инцидент случился четыре года назад сразу после того, как фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры.

Хореографу команды Этери Тутберидзе не понравилось то, что директор конкурирующей компании Евгений Плющенко начал комментировать происходящее. Муж Рудковской в ответ на это нелицеприятно съязвил в его адрес, намекнув на недостаточный вес и влияние в спортивной сфере. Железняков заявил, что Плющенко выставил себя не в лучшем виде, ведь сам Железняков знает себе ценю и понимает важность работы всей команды. 

"Я не обращаю внимания на такие вещи, меня это не унижает. Человеку захотелось меня обидеть, но он скорее показал собственную моральную некрасоту", – отметил Железняков. 

Со временем конфликт утих, но его отголоски в инфо-поле слышны до сих пор. В свежем интервью хореограф Алексей Железняков признался, что Этери Тутберидзе очень ранима по натуре, хотя и кажется хладнокровной железной леди. И вся эта история с бегством из команды успешных фигуристок, конечно, не могла оставить ее равнодушной. 

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Источник: РИА Новости Спорт ✓ Надежный источник
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