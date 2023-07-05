"Бросилась на меня и вцепилась в лицо": правду о проблемах юной жены Гордона предали огласке

"Бросилась на меня и вцепилась в лицо": правду о проблемах юной жены Гордона предали огласке
Александр Гордон. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Что произошло с избранницей журналиста?

В прошлом году коллега Юлии Барановской женился на юной девушке, которая ему в дочери годится. Избранницей журналиста стала 21-летняя арфистка по имени Софья. Девушку сначала окрестили светской львицей, гоняющейся за взрослыми состоятельными мужчинами. Но, разглядев ее скромность, поклонники пришли к выводу, что она искренне любит Александра Гордона. 

Ведущий шоу "Мужское/Женское" предпочитает оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. Поэтому сложно узнать, что происходит в новой семье звезды экрана. Но некоторые детали выведать все же удалось. И это благодаря Софье, которая время от времени раскрывает подробности своей жизни. 

Например, с уверенностью можно сказать, что в доме Александра Гордона вряд ли появится кот. Дело в том, что пресса предала огласке правду о проблемах юной жены журналиста, связанные с этими питомцами. Недавно избранница ведущего сообщила, что у нее на пушистиков аллергия, поэтому находиться с ними рядом она не может. 

"Стоит подойти даже к самому из них милому, как нос закладывает, глаза слезятся, и я чихаю и чихаю без остановки", – разоткровенничалась супруга звезды. 

Софья вспомнила, когда началась такая реакция на животных. Произошло это, как выяснилось, еще в детстве, когда она решила пообщаться с новорожденными котятами. 

"Кошка-мать вдруг бросилась на меня и вцепилась в лицо. Это было так неожиданно…" – поделилась жена Александра Гордона.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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