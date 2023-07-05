Косые взгляды и игнор: как дети Киркорова обошлись с его "тайным сыном"

Косые взгляды и игнор: как дети Киркорова обошлись с его "тайным сыном"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похожего на певца мальчика обсуждает публика

Личная жизнь поп-короля отечественной эстрады всегда была предметом для обсуждений. Было время, когда в прессе и на просторах Интернета активно судачили о рождении наследников неженатого певца. Народ гадал, кто же стал мамой детишек Филиппа Киркорова. 

Эта тема уже давно осталась в прошлом. Зато теперь у поклонников появился новый повод для сплетен о потомстве артиста. Недавно в Москве отгремело мероприятие, на котором 11-летний сын музыканта Мартин представил дебютную коллекцию одежды. Все внимание должно было быть приковано к нему, но получилось иначе. 

В Сети появились фотографии и видео с показа, на которых пользователи заметили мальчика, внешне похожего на Филиппа Киркорова и его детей: смуглая кожа, черные волосы, характерные черты лица. Более того, ребенок не отходил от поп-короля, а во время интервью не произнес ни слова. В итоге на просторах Интернета его окрестили "тайным сыном" певца. 

Россияне также обратили внимание на то, как обошлись с ребенком Мартин и Алла-Виктория. Со стороны дочери певца они заметили косые взгляды. Впрочем, девочку часто обсуждают из-за ее недовольного лица, которое она демонстрирует на публике.

Что же касается сына, то он, как и его сестра, игнорировал мальчика. Хотя можно предположить, что наследник Филиппа Киркорова был слишком занят показом общением с прессой. К тому же, вполне возможно, что дети Филиппа Киркорова просто не знакомы с юным гостем, статус которого в своей жизни певец пока не прокомментировал.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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