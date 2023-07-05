Влажные формы Самбурской в крошечном топе восхитили мужчин

Актриса показала пикантные кадры

Звезда сериала "Универ" в последние годы серьезно следит за своей фигурой. Актриса делает все, чтобы выглядеть привлекательно, и довольно много времени тратит на тренировке. Пожалуй, именно поэтому в свои 36 лет Настасья Самбурская продолжает сводить с ума мужчин и получать восхищенные комментарии на своих страницах в соцсетях.

Как оказалось, артистка заботится не только о своей внешности, но и о здоровье. В микроблоге брюнетка поделилась откровением о том, что ее уже давно мучает бессонница. И от этой проблемы она наконец-то решила избавиться. К делу артистка подошла серьезно и даже подыскала место, где ей точно помогут.

Процесс борьбы с бессонницей Настасья Самбурская транслирует в социальных сетях. Так, она опубликовала видео, на котором запечатлена лежащей в бассейне с утяжелителями на ногах. Глаза звезды закрыты, а в воде ее за талию поддерживает специалист.

Несмотря на происходящее в кадре, сложно не обратить внимание на внешность актрисы. К тому же она сама дала повод, облачившись в крошечный топ и продемонстрировав намокшие в воде влажные формы, которые пикантно время от времени всплывают на поверхность. Особенно восхитила эта картина мужчин: представители сильного пола на просторах Интернета уже принялись осыпать тело Настасьи Самбурской комплиментами.