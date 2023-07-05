"Очень рад, что сейчас не там": Певцов публично разнес руководство "Ленкома"

"Очень рад, что сейчас не там": Певцов публично разнес руководство "Ленкома"
Дмитрий Певцов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Звезда "Бандитского Петербурга" не желает и слышать о прошлом месте работы

Пару недель назад по столице поползли слухи о том, что Мария Миронова уволилась из "Ленкома". Вначале и сама артистка, и директор театра изо всех сил опровергали эти сообщения, но позже сдались. А вот теперь стало известно, по какой причине заявление на увольнение написал Дмитрий Певцов.

Впрочем, в никуда он не ушел: с осени 2021 года Певцов работает законодателем и занимается вопросами культуры. А о своем предыдущем месте работы артист вспоминает чуть ли не с содроганием.

"Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там", – поделился с журналистами Дмитрий Певцов.

Подчеркнул он и то, что место, с которым он был связан почти 30 лет,  прекратило существовать со смертью Марка Захарова: перестало быть ему дорого. Поэтому, наверное, артисты и бегут из "Ленкома", как от огня: вначале Певцов, затем Миронова.

К слову, даже после смерти артисты предпочитают в стенах театра не оказываться. Прощание с почившей еще в январе Инной Чуриковой ее супруг перенес в храм Христа Спасителя: атмосфера "Ленкома", по мнению Глеба Панфилова, совершенно лишена уважения.

Ну а что до причин увольнения Марии Мироновой – она захотела реализовать себя за пределами театра. Выступила продюсером спектакля, в котором сама же и сыграет грядущей осенью. А в "Ленкоме" будет числиться приглашенной звездой в одном из спектаклей. Ровно, как и Дмитрий Певцов, который до сих пор задействован в нескольких постановках.

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

Не пустил в квартиру – плати: россиян напугали пятикратными штрафами

За "непокорность" придется серьезно раскошелиться

Престижная профессия: кем мечтают работать россияне

Хорошую оплату труда могут предложить далеко не все работодатели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей