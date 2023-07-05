"Очень рад, что сейчас не там": Певцов публично разнес руководство "Ленкома"

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Пару недель назад по столице поползли слухи о том, что Мария Миронова уволилась из "Ленкома". Вначале и сама артистка, и директор театра изо всех сил опровергали эти сообщения, но позже сдались. А вот теперь стало известно, по какой причине заявление на увольнение написал Дмитрий Певцов.
Впрочем, в никуда он не ушел: с осени 2021 года Певцов работает законодателем и занимается вопросами культуры. А о своем предыдущем месте работы артист вспоминает чуть ли не с содроганием.
"Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там", – поделился с журналистами Дмитрий Певцов.
Подчеркнул он и то, что место, с которым он был связан почти 30 лет, прекратило существовать со смертью Марка Захарова: перестало быть ему дорого. Поэтому, наверное, артисты и бегут из "Ленкома", как от огня: вначале Певцов, затем Миронова.
К слову, даже после смерти артисты предпочитают в стенах театра не оказываться. Прощание с почившей еще в январе Инной Чуриковой ее супруг перенес в храм Христа Спасителя: атмосфера "Ленкома", по мнению Глеба Панфилова, совершенно лишена уважения.
Ну а что до причин увольнения Марии Мироновой – она захотела реализовать себя за пределами театра. Выступила продюсером спектакля, в котором сама же и сыграет грядущей осенью. А в "Ленкоме" будет числиться приглашенной звездой в одном из спектаклей. Ровно, как и Дмитрий Певцов, который до сих пор задействован в нескольких постановках.
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