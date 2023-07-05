Долину обвинили в плагиате после скандального номера на "Трех аккордах"

Певица без стеснения повторила то, что ранее показали зрителю, утверждает продюсер

Лариса Долина, которая участвует в шоу "Голос. Отцы и дети" вместе со своей внучкой Александрой, попала в очень неприятную ситуацию. Внимательные зрители, которые в оба глаза следили за выступлениями, поймали артистку на плагиате.

Как утверждают в сети, номер из "Голоса" точь в точь повторяет тот, что был показан Ларисой в ходе "Три аккорда". Впрочем, выбор ее понятен: вариант проверен, единожды уже принес победу и сможет, вероятно, помочь в ее достижении еще раз.

Высказаться об этой ситуации, в которой замешана Лариса Долина, захотел продюсер Павел Рудченко. Эксперт подчеркнул, что конкурирующие программы часто вдохновляются чужими трудами.

"Редакторы программ подсматривают друг за другом наиболее успешную постановку номеров. Возможно, сама Лариса Долина предложила отыграть удачную постановку, с которой она победила", – разнес критик артистку за ее желание пойти по самому простому пути.

К слову, это не единственный скандал, в котором замечена Лариса Долина. Совсем недавно она выселила из квартиры свою дочь и внучку, которая и составляет ей пару для выступления в шоу "Голос. Отцы и дети". Наследницы хотели поддержать бабушку после расставания той с мужем, однако та, оправившись, попросила их съехать.

Прикрылась она заботой о юной Александре: девочке скоро исполнится 12 лет, ей нужна собственная комната, а жилище Ларисы Долиной такими просторами, увы, не располагает.

