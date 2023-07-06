Звезду "Клона" экстренно госпитализировали со страшным диагнозом

Звезду "Клона" экстренно госпитализировали со страшным диагнозом
Сериал "Клон". Фото: Кадр из сериала
Актер пожаловался на сильные боли в ногах

Звезду культового бразильского сериала "Клон" госпитализировали с острым сепсисом после пластики лица. Речь идет о дяде главной героини Жади по сценарию ленты.

91-летний Стенио Гарсия, который сыграл в сериале "Клон" дядю Али (дядя Жади), почуствовал в субботу резкую боль в ногах и бедре. Врачи диагностировали у него сепсис и немедленно госпитализировали. Этот страшный диагноз потребовал немедленного лечения антибиотиками.

К счастью, сейчас состояние звезды сериала "Клон" дяди красотки Жади Стенио Гарсия стабилизировалось. Его уже отключили от аппарата ИВЛ и выписали домой.

Недавно звезда сериала "Клон" Стенио Гарсия сделала пластическую операцию на лице. Кадрами после пластики он делился в Сети. На фото до он выглядит старым и сморщенным, зато после – уже значительно подтянутым и помолодевшим. Однако не удивительно, что в его возрасте (актеру 91 год) ткани могли попросту не прижиться и дали воспаление.

Впрочем, у медиков есть версия о том, что сепсис у дяди Жади мог быть вызван защемлением нерва и воспалением в спине, и пластическая хирургия тут якобы совершенно ни при чем, сообщает телеканал "360". Однако фанаты сериала "Клон" все равно не доверяют этой версии и склоняются к первой. 

Источник: folha.uol.com ✓ Надежный источник
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