"Я устала": Успенская с паспортом США экстренно покидает Россию

Певица больше не может ждать

Российская Любовь Успенская решила сделать паузу и уехать из России. Королева шансона рассказала в беседе с журналистами, что уже приобрела билеты и буквально "сидит на чемоданах".

Любовь Успенская призналась, что устала от навалившихся на нее проблем и хочет передохнуть. Певица отправится в теплые края вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной, с которой у нее в последнее время отличные отношения.

"Было всего очень много: закончился проект "Две звезды", я сидела как проклятая в жюри шоу "Три аккорда", работала и при этом снималась, пела на концертах", – призналась Успенская.

За границей Любовь Успенская и ее дочь планируют отдохнуть вместе со своими друзьями из США. Для долгожданной встречи они будут добираться до своих приятелей с пересадками. За границей Любовь Успенская и компания планируют провести чуть больше двух недель. Осенью у Успенской запланирован концерт в Казахстане.

Напомним, Любовь Успенская имеет гражданство США. Долгое время там жила ее дочь Татьяна Плаксина вместе со своим отцом. После развода Любовь Успенская со скандалом делила имущество, нажитое с бывшим мужем миллионером.