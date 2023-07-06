Закрыла рот: Люся Чеботина нахамила матери на глазах у огромной толпы

Закрыла рот: Люся Чеботина нахамила матери на глазах у огромной толпы
Люся Чеботина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица не церемонится с близким человеком

Последние пару недель исполнительницу хита "Солнце Монако" обсуждают не за ее творческие успехи. Она оказалась в центре внимания из-за громких претензий Иды Галич, ставшей для нее теперь уже бывшей подругой. Блогер обвинила Люсю Чеботину в срыве записи шоу и непрофессионализме.

На этот раз певица вновь отличилась. И не своим талантом, а странной выходкой. Звезда появилась на мероприятии, куда взяла с собой свою маму. В какой-то момент артистку окружила огромная толпа журналистов, с которыми она решила пообщаться. Ее родственница при этом осталась стоять в стороне. 

Пока Люся Чеботина отвечала на вопрос о том, какую одежду предпочитает, в беседу решила вмешаться мама. Она не успела произнести и пары слов, как певица закрыла ей рот, помешав высказать свое мнение. На глазах у людей звезда, нервно улыбаясь, нахамила самом близкому человеку. 

"Мама, я даю интервью!" – цитирует слова исполнительницы хита "Солнце Монако" Пятый канал

Конечно, артистка наверняка сказала фразу в шутку. Но обрубила мать она все равно довольно резко. В ответ женщина посмеялась. Хохотать начали и все окружающие родственников люди. Однако, неизвестно, как себя после этого чувствовал близкий человек Люси Чеботиной, отодвинутый дочерью на второй план. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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