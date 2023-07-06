"Решили на нас нажиться": героиня "Мужского/Женского" обвинила Первый канал во лжи

Мать девочки хочет добиться справедливости

Один из выпусков шоу "Мужское / Женское" привлек внимание общественности и оказался поистине резонансным. На прошлой неделе всю страну встревожила история разведенных Кристины и Карена, которые не могут поделить опеку над 4-летней дочерью. Экс-супруги пришли в студию программы Первого канала, а зрители после ее выхода в эфир заметили странности в поведении ребенка.

Правда, речь идет не о младшей дочери, из-за которой у героев начались конфликты. В шоу был показан ролик с ее старшей сестрой, рожденной Кристиной в отношениях с другим мужчиной. Во время записи материала девочка сделала рукой жест, который известен во всем мире как призыв о помощи.

Это заметили зрители и забили тревогу. А история о сигнале со стороны дочери Кристины разлетелась по новостям. В итоге к проверке семьи подключились компетентные органы, а также полиция и депутаты. Теперь на связь вышла мама девочек, которая обвинила Первый канал во лжи. По ее словам, редакторы "Мужского / Женского" якобы сами сказали дочке прижать большой палец к ладони, повторив жест несколько раз.

"Решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест если она начнет запинаться", – высказала свою точку зрения Кристина.

Героиня программы заверила, что доведет эту историю до правоохранительных органов. Она намерена добиться справедливости. Женщина хочет привлечь съемочную группу и ведущих Первого канала к отвественности.