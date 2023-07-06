Дмитрия Певцова и его фанатов выставили из Кремля

Дмитрия Певцова и его фанатов выставили из Кремля
Дмитрий Певцов. Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Артист опечален произошедшим

Знаменитый российский артист Дмитрий Певцов известен своей твердой патриотической позицией и всеми силами отстаивает интересы нашей страны на различных площадках. На днях должен был состояться его юбилейный концерт на сцене Кремля. Очевидно, что для артиста это мероприятие представляло особую значимость.

Однако, к сожалению, Певцова в Кремль пускать отказались. 8 июля артисту и видному государственному деятелю исполняется 60 лет. Дмитрий рассчитывал, что в эту знаменательную дату будет блистать на главной площадке нашей страны. Однако непредвиденные обстоятельства нарушили запланированное раннее мероприятие.

В социальных сетях любимец публики сообщил, что в Кремле продлен специальный режим, который не позволяет проводить такие масштабные мероприятия. Именно поэтому знаменитость, а также многочисленных фанатов, которые уже раскупили билеты на концерт, не пустят в главное здание Москвы.

Актер призвал поклонников не расстраиваться. Они еще смогут с размахом отметить его день рождения. Вечер-концерт перенесен на 10 ноября текущего года. Все приобретенные билеты останутся действительными. Певцов попросил почитателей своего таланта немного подождать, через несколько месяцев он обещал им грандиозное представление.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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