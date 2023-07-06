Фигурист сердечно поблагодарил каждого, кто помогал ему бороться

Новость, от которой теплеет в сердце, пришла сегодня из Коммунарки: стены больницы наконец-то покинул Роман Костомаров. Целых 175 дней он провел на больничной койке и регулярно оказывался то в операционной, то в реанимации.

Но теперь, к счастью, все это позади: спасенный от смерти Костомаров покинул Коммунарку после процедуры торжественной выписки, видео с которой он разместил в личном блоге.

"Впереди вся жизнь. К сожалению, многое я потерял в этой борьбе со смертью. Но по другому было никак", – обратился к подписчикам Роман Костомаров, не забыв выразить благодарность медицинским работникам.

Напомним, что покидает больницу Роман Костомаров уже на протезах. Их ему установили совсем недавно, но спортсмен проводил столь интенсивные тренировки, что уже полностью освоился в их использовании. Каждый, кто подписан на фигуриста, смог оценить, с какой скоростью он летел на велотренажере, а так же то, какие высокие махи ногами смог сделать.

К слову, Роман, пусть и выписался из больницы, все равно вынужден будет вернуться в нее на следующей неделе. Хирурги будут готовить Романа Костомарова к протезированию кистей рук, чтобы спортсмен мог как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам, а также повысить качество жизни.

