Певице приписывают расставание с супругом из-за измен

Дыма, как известно, без огня не бывает. Именно поэтому, уверены многие, слухи о разводе Алсу и Яна Абрамовых, имеют под собой основание.

Поэтому пользователи Сети перемывают косточки бывшей подруге Тимати Анастасии Решетовой, которая, по мнению общественности, и стала той самой разлучницей. Ну а Алсу тем временем философствует в своем блоге и объявила в своей последней публикации о новом этапе жизни.

"У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда понимаешь, что жизнь всего одна", – глубокомысленно изрекла Алсу.

И подписчики, должны мы отметить, сразу же поддержали певицу в ее мировоззрении. Все они будто без слов поняли, что от хорошей жизни философствовать не тянет, а потому высказали своей любимице немало теплых слов.

"Правильно, незачем это терпеть", "Желаю всего самого наилучшего", "Пусть господь бережет вас", "После развода новая жизнь?", "Правильно сделали", – высказались комментаторы под публикацией Алсу.



Напомним, что Алсу и Яну Абрамовы состоят в браке уже 17 лет. У супругов подрастает трое детей: две дочери и сын. К слову, старшая дочь пары уже успела угодить в крупный скандал. Общественность утверждала, что победу девочки в шоу "Голос. Дети" присудили исключительно из-за протекции Алсу.

