Молит о помощи: звезда "Тихого Дона" не может похоронить собственного сына

Актриса столкнулась с большой бедой

5 июля ушел из жизни 69-летний сын советской актрисы Людмилы Хитяевой. Павел Белокринкин находился у себя дома, и у него развилась острая сердечная недостаточность. Актрисе о трагедии сообщила ее невестка. Хитяева была в шоке от страшной новости, хотя знала о наличии у сына кардиологических проблем.

Звезда "Тихого Дона" оказалась в ужасной ситуации, когда похоронить наследника не так то просто. Дело в том, что Хитяева похоронить его на Преображенском кладбище, но оно пока закрыто. Актриса признается, что хотела бы, чтобы и ее тело нашло там упокой после смерти, ведь через месяц ей стукнет уже 93 года.

На Преображенском кладбище похоронены мать и отец Людмилы Хитяевой. Поэтому звезда "Тихого Дона" хотела бы организовать там семейный погост. Но пока разрешения ей так и не выдали, а время идет.

Людмила Хитяева в курсе, что несмотря на запрет и на закрытие Преображенского кладбища, там как грибы растут новые могилы, видимо, по знакомству. Звезда "Тихого Дона" молит о том, чтобы ей пошли навстречу и выдали соответствующее предписание.

Хитяева подозревает, что руководство кладбища просто куплено, и ждет от нее какой-то взятки, как и от других. Но как действовать в таких ситуациях, она просто не понимает. Друзья советуют ей написать письмо в высшее руководство Москвы.