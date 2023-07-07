Молит о помощи: звезда "Тихого Дона" не может похоронить собственного сына

Молит о помощи: звезда "Тихого Дона" не может похоронить собственного сына
Людмила Хитяева. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallokpress.com
Актриса столкнулась с большой бедой

5 июля ушел из жизни 69-летний сын советской актрисы Людмилы Хитяевой. Павел Белокринкин находился у себя дома, и у него развилась острая сердечная недостаточность. Актрисе о трагедии сообщила ее невестка. Хитяева была в шоке от страшной новости, хотя знала о наличии у сына кардиологических проблем.

Звезда "Тихого Дона" оказалась в ужасной ситуации, когда похоронить наследника не так то просто. Дело в том, что Хитяева похоронить его на Преображенском кладбище, но оно пока закрыто. Актриса признается, что хотела бы, чтобы и ее тело нашло там упокой после смерти, ведь через месяц ей стукнет уже 93 года. 

На Преображенском кладбище похоронены мать и отец Людмилы Хитяевой. Поэтому звезда "Тихого Дона" хотела бы организовать там семейный погост. Но пока разрешения ей так и не выдали, а время идет. 

Людмила Хитяева в курсе, что несмотря на запрет и на закрытие Преображенского кладбища, там как грибы растут новые могилы, видимо, по знакомству. Звезда "Тихого Дона" молит о том, чтобы ей пошли навстречу и выдали соответствующее предписание. 

Хитяева подозревает, что руководство кладбища просто куплено, и ждет от нее какой-то взятки, как и от других. Но как действовать в таких ситуациях, она просто не понимает. Друзья советуют ей написать письмо в высшее руководство Москвы. 

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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