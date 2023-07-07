На пике карьеры Лепс сделал неожиданное заявление об уходе

Артист решился на кардинальные перемены в жизни

Российский певец Григорий Лепс является одним из самых востребованных в шоу-бизнесе. Помимо концертов и работы на частных вечеринках Лепс активно соглашается на работу в различных популярных телепроектах и шоу. Одним из таких проектов стал "Голос", где певец сидел в кресле жюри.

Григорий Лепс участвовал в четвертом и пятом сезоне шоу "Голос" на Первом канале, после чего неожиданно заявил об уходе. Почему он принял такое решение на пике карьеры, певец объяснил спустя время.

Как выяснилось, Лепс уверен, что в отечественном шоу-бизнесе есть более достойные наставники, чем он. Кроме того, у Григоря Лепса в последнее время очень напряженный рабочий график. Именно поэтому он изначально скептически отнесся к предложению поработать в шоу "Голос". Конечно, отказ от участия в рейтинговом шоу кардинально меняет жизнь любого артиста, ведь по сути он отказался от хороших денег.

"Учитель из меня, конечно… Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь. Можно научить человека делать это в том случае, если у него есть голос от рождения", – заявил 60-летний Лепс.

Стоит отметить, что раньше Григорий Лепс активно продюсировал начинающих артистов, но сегодня выбрал для себя другую стезю. Певец активно гастролирует и развивает свою музыкальную деятельность.