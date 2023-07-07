Почему Самбурская неожиданно сбежала из Москвы

Актриса начала страдать весной

Недавно в микроблоге звезды "Универа" появилось довольно странное видео. Актрису сняли с закрытыми глазами в бассейне: она лежала в воде с утяжелителями на ногах, а за талию ее поддерживала женщина. Поклонники не сразу поняли, что происходит жизни Настасьи Самбурской.

К счастью, брюнетка внесла ясность. Как оказалось, она отправилась решать одну проблему, которая не давала ей спокойно работать и наслаждаться каждым днем. Артистка столкнулась с бессонницей. Собственно, от нее она и решила избавиться при помощи необычных методик.

"Бессонница меня таки доконала, уехала лечить", – сообщила Настасья Самбурская.

Других деталей она сначала не раскрыла. Но позже дала более развернутый комментарий. По словам актрисы, она покинула Москву и отправилась в Петербург, где остановилась в оздоровительном центре у Финского залива. Это было звезде по-настоящему необходимо, потому что из-за нехватки сна ей грозил нервный срыв.

"Усталость накопилась катастрофическая, но сон не продлевали даже рецептурные препараты", – раскрыла проблемы со здоровьем брюнетка.

К счастью, поездка в Петербург и обращение к специалистам ей помогли. В своем микроблоге она призналась, что сон наконец-то нормализовался. Теперь Настасья Самбурская, страдавшая с весны, снова спит по семь часов, а нервный срыв, которого она боялась, до нее не добрался.