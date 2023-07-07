Потерявшая стыд Арзамасова выставила напоказ ласки с мужчиной

Потерявшая стыд Арзамасова выставила напоказ ласки с мужчиной
Елизавета Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса поделилась в блоге трогательным снимком

В декабре 2020 года звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова вышла за фигуриста Илью Авербуха, который почти вдвое старше ее. Супруги живут в официальном браке уже больше двух лет, вместе воспитывают маленького сына Льва и демонстрируют идиллию на публике. Несмотря на это, многие до сих пор не перестают сомневаться в их счастье.

Сколько существует брак Арзамасовой и Авербуха, столько в Сети появляются слухи о его скором крахе. Злопыхатели часто называют этот союз неравным и пророчат паре скоро расставание. Впрочем, подтверждения многочисленные сплетни пока так ни разу и не получили. Что бы ни говорили злые языки, актриса и фигурист продолжают наслаждаться семейной жизнью вдали от любопытных глаз.

Обычно супруги не тратят время на то, чтобы опровергнуть неприятные слухи. Елизавета Арзамасова всегда публиковала в соцсетях лишь сдержанные фото и старалась не слишком открыто демонстрировать свое счастье. Однако последняя волна сплетен, судя по всему, заставила звезду "Папиных дочек" переступить через себя.

Артистка забыла про скромность и потеряла стыд, опубликовав в личном блоге довольно откровенный снимок. Знаменитость буквально выставила напоказ ласки с любимым мужчиной. На новом фото Арзамасову запечатлели в момент поцелуя с мужем. Авербух, прикрыв лицо кепкой, трогательно чмокнул супругу в щеку. Возможно, этим фото актриса хотела дать понять, что в ее семье по-прежнему царит идиллия.

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