Ширвиндт заявил о разводе: скользкая причина вызывает омерзение

Актер назвал причину, по которой у него в семье случился разлад

В свои 88 лет народный артист РСФСР Александр Ширвиндт может похвастаться не только большим количеством ярких ролей и достижений в кинематографе, но и крепкой семьей. Уже более полувека актер счастливо женат на единственной супруге – архитекторе Наталье Белоусовой. Влюбленные познакомились, когда им было всего по 16 лет, и с тех пор не расставались.

Многие восхищаются этим браком и считают его одним из самых образцовых в мире кино. Со стороны кажется, что в семье Александра Ширвиндта всегда царила идиллия. Однако в свое время супругам пришлось побороться за их отношения. Однажды союз едва не рухнул из-за любимого хобби артиста.

Недавно Александр Ширвиндт дал интервью Олегу Меньшикову для Youtube-шоу Table. В беседе актер признался, что обожает рыбалку. Именно из-за этого увлечения у сценариста когда-то случился серьезный конфликт с женой. Точнее, до развода пару чуть не довели червяки, без которых не обходится ловля рыбы.

Как рассказал Ширвиндт, его супруга терпеть не может эту скользкую, извивающуюся живность. Но однажды, по вине мужа, ей пришлось столкнуться со своим страхом лицом к лицу. Актер оставил в гостиничном номере целый ящик живой приманки и недостаточно плотно закрыл его крышкой. В итоге червяки расползлись по всему жилому помещению. По признанию Александра Анатольевича, его оплошность едва не привела к разводу.

"Моя супруга видеть не может этих червяков. Кстати, хранить их приходится в холодильнике. Однажды жена всерьез заговорила о разводе после одного невинного ЧП. Я недозакрыл ящик, и миллион червяков расползлись по всему нашему гостиничному номеру", – откровенно рассказал о разводе Александр Ширвиндт.

