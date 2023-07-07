Подлый удар стран СНГ по Лепсу нашел объяснение

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Народный артист РФ рассказал, почему отменили его концерты в некоторых странах СНГ, в частности в Узбекистане, Киргизии и Казахстане.
Григорий Лепс в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что музыка должна быть вне политики. И если какие-то страны решают не пускать артистов, то это никак не должно быть связано с творчеством. Кроме того, Лепс уверен, что многие действуют по приказу заказчиков и за деньги. Несмотря ни на что, Лепс никак не пострадает от отмены концертов, а работы у него хватает и на родине, а также в дружественных странах.
Одной из причин отмены концертов Лепс назвал то, что руководство недружественных стран попросту раздражает его патриотическая позиция по поводу происходящего в мире. Напомним, исполнитель хита "Рюмка водки на столе" поддерживает СВО и российские власти.
Певец добавил, что счастлив на родине и не испытывает никаких проблем с отменой концертов. В заключение Григорий Лепс сказал, что поддерживает свою родину и ребят, которые находятся в зоне СВО.
Ранее Григорий Лепс призвал выплачивать российским военнослужащим по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Leopard и даже принял участие в этой акции.
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