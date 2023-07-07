"Выгнал к чертовой матери": Навке досталось от известного артиста

Спортсменка припомниле звезде шоу-бизнеса агрессивную выходку

Татьяна Навка, которая буквально на днях анонсировала свой новый проект, в который вложила много сил и времени, уже дала отмашку на публикацию первых роликов. Одним из пионеров стал Григорий Лепс.

Множество тех, кто сталкивался с артистом на протяжении его жизни, имели шанс высказать свое к нему отношение. Были среди них родственники, коллеги и, даже, продавщица из Сочи, к которой Григорий раньше мог заскочить за хлебом.

К слову, никто из опрошенных "Командой" не захотел припомнить Григорию Лепсу прошлые обиды или, скажем, случайные грубости. Однако, не удержалась от этого сама Татьяна Навка.

В памяти блондинки всплыл период их с певцом совместной работы над мюзиклом "Красавица и Чудовище", где заколдованный принц как раз пел голосом Лепса. Но связки подводили артиста и дубль за дублем он не достигал идеального результата, из-за чего в итоге сильно разозлился.



"Григорий кидался чашками. Ему совершенно не нравилось, как он пел. Он говорил: "Если бы это был мой ученик, я бы его выгнал к чертовой матери!", – припомнила Татьяна Навка агрессивную выходку Григория Лепса.

В ответ на это смутившийся певец пытался защитить себя: он был зол на микрофон, поэтому целился исключительно в него. О том, чтобы бросаться в коллег по шоу он даже не думал.

Впрочем, решили многие, что к себе артист был слишком строг. Напугал Татьяну Навку, потратил множество нервных клеток, а вот зрители даже не заметили, что что-то пошло не так и от пения Григория Лепса остались в полнейшем восторге.

