Волочкова матом ответила на вопрос о пьянстве

Балерина, запинаясь, расставила все точки над "и"

Анастасия Волочкова, которая не далее чем месяц назад заявила о том, что прекратила любые отношения с алкоголем, дала общественности повод сомневаться в ее заявлении. Напомним, посетивший балерину в самом начале июня Прохор Шаляпин заснял ее признание о том, что бросила она еще на Мальдивах и теперь будет крепко стоять на своем.

Тем не менее, поведение Анастасии, накануне посетившей один из модных столичных показов, вызвало много вопросов.Связавшиеся с балериной журналисты попросили ее прокомментировать то, как она вела себя на мероприятии.

"Знаете, мне было ******* ( Прекрасно – Прим. ред.)", – матом ответила журналистам Анастасия Волочкова.

Подчеркнула обвиненная общественностью в возвращении вредной привычки и то, что она любит ввести себя так, чтобы привлечь внимание. Именно поэтому ей не нужно находиться на мероприятиях длительное время: достаточно лишь эффектно зайти, затмить всех и уехать восвояси, оставив всех присутствующих подбирать челюсти с пола.

Что же до слухов и подозрений, зародившихся у общественности – Анастасия Волочкова дала понять, что не смешивает работу и развлечения. Модный показ она использовала исключительно для пиара, а затем уже отправилась в ресторан, где с компанией "посидела как люди", сообщает "Пятый канал".

К слову, не только яркое поведение балерины вызвало пересуды в обществе. Многие подняли на смех костюм Анстасии Волочковой: по мнению некоторых, выбранный наряд сделал ее похожей на зрелую любительницу косплея.